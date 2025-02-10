Россияне рассказали, где проведут летний отпуск

Треть россиян (30%) собираются отдохнуть в период летнего отпуска в другом городе России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет». Опрос показал, что внутренний туризм остается приоритетным направлением.

Согласно итогам исследования, еще 10% респондентов планируют поехать за город, на природу, 12% собираются посетить крупные города (Москва, Санкт-Петербург и т.д.), пишет «Газета.ru». Примечательно, что на российских морских курортах (Сочи, Крым) планируют отдохнуть лишь 2% участников опроса. 18% респондентов признались, что летом хотят поехать в страны Азии, а 9% – в Европу.

При этом треть опрошенных (30%) выбирают любимые места, где отдыхают ежегодно, 25% приобретают путевки через туристические компании, а 17% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых. Лишь 10% пользуются туристическими сайтами и агрегаторами. Столько же респондентов выбирают места отдыха, ориентируясь на рейтинги и обзоры блогеров. О спонтанном выборе, основанном на акциях и скидках, и о влиянии соцсетей говорят по 4% участников опроса.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что запросы на летний отдых в Крыму в 2025 году увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также есть увеличение спроса на Калининград, Сочи, Геленджик. Отпуск на море в Анапе в этом году остается под большим вопросом в связи с разливом мазута в Керченском проливе из-за крушения танкеров в декабре 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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