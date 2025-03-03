В России разработают стандарт для «зеленого» туризма

В России разрабатывается национальный стандарт для туризма с ответственным экологическим подходом. Над проектом трудятся специалисты госкомпании «Дом.РФ» совместно с Российским союзом туриндустрии при поддержке Минэкономразвития.

«Новый ГОСТ будет направлен на стандартизацию экологически и социально ответственного подхода в туризме и станет инструментом для оценки зеленых объектов индустрии гостеприимства, создав условия для предоставления государственной поддержки. Критерии стандарта будут сфокусированы на экологических, социальных и экономических аспектах, в том числе способствующих развитию регионов России», – говорится в сообщении госкомпании.

Нацстандарт получит название «Зеленые стандарты. Здания и сооружения туристической инфраструктуры. Методика оценки соответствия принципам устойчивого развития». В частности, в рамках проекта будет поощряться снижение негативного воздействия на окружающую среду через рациональное использование ресурсов.

Публичное обсуждение документа планируется провести до конца 2025 года. Предположительно, новый стандарт вступит в силу в 2026 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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