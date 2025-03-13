Двое туристов из России утонули в шторм на кубинском курорте

Двое российских туристов – мужчина и женщина – утонули на популярном кубинском курорте Варадеро, купаясь в Карибском море в шторм. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Трагедия произошла 12 марта. Туристы решили искупаться, несмотря на предупреждающий желтый флаг на пляже. Россиян унесло отбойным течением. Их достали из воды, однако спасти их не удалось.

Туристы были клиентами одного из российских туроператоров. Компания-туроператор находится на связи с родственниками и принимающей стороной.

По данным компании «Евроинс Туристическое Страхование», из всех случаев со смертью туристов за рубежом на случаи утопления приходится 15%. «Это вторая самая распространенная причина смертей российских путешественников за границей после сердечно-сосудистых заболеваний (на их долю пришлось в 2024 году почти 60% инцидентов)», – говорится в сообщении АТОР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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