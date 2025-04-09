В РСТ рассказали, насколько подорожали отели и авиабилеты на майские праздники

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что отели в России на майские праздники подорожали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на авиабилеты выросли в среднем на 11%.

«Средняя стоимость одних суток в среднем по стране на майские праздники составила 10357 рублей, это на 14% больше прошлогодних показателей в этот же период. В категориях отелей от нуля до двух звезд стоимость составляет 7811 рублей, в категориях три звезды – 8601 рубль, в категориях 4-5 звезд – 14146 рублей», – цитирует Уманского «Интерфакс».

По его словам, самые низкие цены на размещение в отелях 4-5 звезд на майские праздники зафиксированы в Оренбургской области, Саратовской области, Бурятии и Ингушетии. «Это в среднем от 3 до 6 тысяч рублей за номер», – уточнил глава РСТ.

Цены на авиабилеты по России в майские праздники выросли в пределах инфляции. «Средняя стоимость авиабилета по стране в обе стороны составляет 24365 рублей, это выше прошлогодних показателей примерно на 11%", – сказал Уманский.

По оценке главы РСТ, турпоток на майские праздники в России вырос почти в 1,5 раза. По его словам, отдыхающие забронировали на 42% больше отелей, чем годом ранее. Уманский связал рост турпотока с календарем выходных дней, который позволяет туристам взять полноценный отпуск.

Самым популярным направлением глава РСТ назвал Кубань. На Краснодарский край приходится более 20% всего турпотока в майские праздники. Следующий по популярности – Санкт-Петербург (15%), затем Москва (13%), Ставропольский край (5,6%), Крым и Калининградская область (по 3%).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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