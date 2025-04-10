Продажа туров в Шри-Ланку прекращена из-за роста цен на отели

Российские туроператоры прекратили продажу туров в Шри-Ланку на летний период из-за роста цен на отели. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Полетная программа в Шри-Ланку на рейсах Red Wings прекращена в связи с невысоким спросом. Чартеров у туроператоров на Шри-Ланку не будет с конца апреля, как минимум, до октября. Высвободившиеся самолеты туроператоры планируют использовать на растущем египетском направлении, сообщил Кобищанов в интервью РИА «Новости».

«Ланкийские отели решили, что нашли золотую жилу и могут продавать свой сервис по цене Таиланда в аналогичных по звёздности объектах. Подчеркну, по звездности, но не по качеству. Качество ланкийских отелей значительно уступает конкурентам, тому же Вьетнаму, Таиланду, безусловно, Мальдивам. Цены они в последнее время подняли сильно и на этом проиграли», – отметил вице-президент АТОР.

По его словам, путевки в Шри-Ланку пользовались спросом в момент, когда соотношение цена-качество отдыха там было беспроигрышным. «Но как только отельеры увидели, что к ним пошли российские потоки, они начали поднимать цены. Но, как известно, жадность – путь к бедности. И сейчас на фоне подъема цен российские туроператоры просто сворачивают туда программы», – сказал Кобищанов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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