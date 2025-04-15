В 2024 году Россия резко увеличила выдачу виз иностранцам

В 2024 году в России оформили на 40% больше виз гражданам других стран, чем годом ранее. Выдача разрешений на въезд выросла в основном за счет упрощенной электронной процедуры.

За 2024 год иностранцы получили около 1,4 млн виз для въезда в Россию (учитывались бумажные и электронные визы), сообщает РБК со ссылкой на статистику консульского департамента МИД России. Это на 41% больше, чем в 2023 году, когда было выдано около 1 млн виз.

Больше половины от всего объема оформленный разрешений пришлось на документы, выданные консульскими учреждениями РФ за рубежом. В прошлом году консульства выдали иностранцам 758,2 тыс. виз – почти на 10% меньше, чем годом ранее (840,8 тыс.). Российские дипведомства выдают традиционные бумажные визы.

В то же время выросло число выданных Россией иностранным гражданам электронных виз. Этот механизм, позволяющий получить упрощенное разрешение на въезд в страну, был запущен с 1 августа 2023 года. По итогам первого полного календарного года работы механизма количество оформленных электронных виз приблизилось к бумажным, а на их долю пришлось около 47% всех разрешений на пребывание в РФ.

В основном граждане других стран просили визы для посещения России с туристическими, деловыми, рабочими и частными целями, а также для учебы.

Абсолютным рекордсменов по получению разрешений на въезд в РФ стал Китай. Граждане этой страны получили для поездок в Россию более 550 тыс. виз. В пятерку стран, где российские консульства чаще всего выдавали в прошлом году классические визы, также вошли Туркмения, Индия, Турция и Германия. В десятку стран – лидеров по оформлению российских виз в 2024 году попала и КНДР, чьи граждане стали чаще ездить в Россию учиться. Больше разрешений на въезд в прошлом году получили и в США: граждане этой страны оформили 7,3 тыс. виз, что на 42% больше, чем в 2023-м.

По словам экспертов, оценивать число иностранцев, посетивших Россию, на основе визовой статистики не совсем корректно, так как у РФ со множеством государств есть соглашения о безвизовых поездках. По оценкам главы консульского департамента МИДа Алексея Климова, более 80% иностранных граждан въезжают в Россию в безвизовом режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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