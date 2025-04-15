В России открылись продажи авиабилетов в Абхазию

Минтранс России сообщил о запуске продаж авиабилетов в Абхазию.

«По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково – Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других перевозчиков продолжается.

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко анонсировал открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией с 1 мая. Полеты в Сухум возобновятся после более чем 30-летнего перерыва.

Аэропорт Сухума был построен в 60-х годах пошлого века и до закрытия в 1993 году принимал до 5 тыс. пассажиров в сутки в высокий сезон. После реконструкции объекта 7 февраля этого года в аэропорт абхазской столицы прибыл первый за 30 лет тестовый пассажирский рейс из Москвы. Напомним, соглашение о восстановлении аэрогавании Сухума было подписано властями России и Абхазии в 2023 году на ПМЭФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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