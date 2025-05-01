Мошенники обманывают россиян через туристические чаты в Telegram

Мошенники начали создавать туристические чаты в мессенджере Telegram, чтобы похищать денежные средства и персональные данные. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что создаваемые злоумышленниками туристические чаты представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам или отелям. С их помощью мошенники активно ищут потенциальных жертв, используя методики социальной инженерии, пишет ТАСС.

Аферисты в таких чатах представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков, или выдают себя за гидов, приглашая на экскурсию в популярных туристических местах.

В дальнейшем схема обмана варьируется. В частности, мошенники могут потребовать внести предоплату за услугу и после получения денег перестают выходить на контакт. Также они могут предложить зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести там свои личные и платежные данные, которые в итоге будут похищены. В киберполиции отмечают, что нередко на таких сайтах может быть предусмотрена фальшивая авторизация с помощью популярных соцсетей или мессенджеров.

В МВД посоветовали россиянам покупать туры только на проверенных сайтах и изучать отзывы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube