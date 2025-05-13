российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 мая 2025, 11:39 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Перекупщики с помощью ботов скупают билеты на поезда в Краснодарский край

Пассажиры со всей России массово жалуются на отсутствие билетов на поезда в Краснодарский край в летний сезон 2025 года. В РЖД уже объяснили – да, дефицит билетов есть.

По словам заместителя генерального директора компании Ивана Колесникова, основной причиной нехватки стали рекордный спрос, деятельность ботов и перекупщиков.

Представитель компании пояснил, что билеты моментально выкупают сразу после поступления в продажу. Часть из них выкупают боты, а затем перепродают пассажирам по завышенным ценам.

«Мы открываем продажи и за какое-то короткое количество времени эти программы скупают большую часть билетов», – сказал Иван Колесников.

Он отметил, что в РЖД уже работают над решением этой проблемы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Россия, Туризм,