Перекупщики с помощью ботов скупают билеты на поезда в Краснодарский край

Пассажиры со всей России массово жалуются на отсутствие билетов на поезда в Краснодарский край в летний сезон 2025 года. В РЖД уже объяснили – да, дефицит билетов есть.
По словам заместителя генерального директора компании Ивана Колесникова, основной причиной нехватки стали рекордный спрос, деятельность ботов и перекупщиков.
Представитель компании пояснил, что билеты моментально выкупают сразу после поступления в продажу. Часть из них выкупают боты, а затем перепродают пассажирам по завышенным ценам.
«Мы открываем продажи и за какое-то короткое количество времени эти программы скупают большую часть билетов», – сказал Иван Колесников.
Он отметил, что в РЖД уже работают над решением этой проблемы.
Москва, Елена Васильева
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