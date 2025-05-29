Эксперты рассказали о трех мошеннических схемах в сезон отпусков

Специалисты по кибербезопасности рассказали о трех мошеннических схемах, которые наиболее распространены в сезон отпусков. Речь идет о фишинговых рассылках с предложением туров, подмене сайтов travel-сервисов и авиакомпаний и фальшивых гидах, предлагающих эксклюзивные экскурсионные программы.

Летом россияне активно планируют путешествия и отдых, а значит, покупают билеты, бронируют отели и ищут информацию о курортах. В это время мошенники активизируются в этом направлении и используют различные схемы для обмана туристов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на центр мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC.

Одним из наиболее распространенных методов являются фишинговые рассылки. Мошенники отправляют электронные письма, имитирующие сообщения от известных travel-сервисов и авиакомпаний, предлагая якобы эксклюзивные скидки на билеты или туры. Ссылки в таких письмах ведут на тщательно подделанные сайты, где у жертв выманивают персональные и платежные данные. Зачастую обман обнаруживается только в аэропорту, когда поездка не подтверждается.

Кроме того, аферисты активно пользуются мессенджерами, где создают фейковые аккаунты и каналы, копируя стилистику брендов, и предлагают «секретные» акции или выгодные предложения. Также злоумышленники могут предлагать установить «новую официальную версию приложения» известного travel-сервиса, которая оказывается вредоносом, способным похищать данные для доступа к банковским счетам.

Третья схема – фальшивый гид. В чатах и сообществах путешественников мошенники выдают себя за местных экскурсоводов, а когда получают предоплату за несуществующие услуги, они попросту исчезают, удаляя свои аккаунты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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