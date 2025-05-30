Заграничные турпутевки подешевели до10%

Заграничный отдых для россиян предстоящим летом подешевел в среднем на 10%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, существеннее всего снизились цены на туры в Таиланд и Вьетнам.

«По ряду оценок туроператоров, в среднем в рублях зарубежный отдых даже стал в ряде случаев дешевле до 10% по сравнению с прошлым годом», – говорится в сообщении, которое цитирует «Прайм».

В настоящее время почти нулевой рост рублевых цен на туры в ОАЭ и существенное сокращение средней стоимости туров в Таиланд и Вьетнам. «Турция пока демонстрирует слабый рост рублевого эквивалента туров – в пределах 3-7%. А вот отели в Абхазии и перевозка подорожали в пределах 12-18%», – отметили в ассоциации.

По агрегированным данным туроператоров, средний чек фактически реализованного турпакета с перелетом на двоих с датами заезда в летние месяцы в Турцию (Анталья) составил 252 тысяч рублей за девять ночей («все включено»), в Египет – 198 тысяч рублей за 10 ночей («все включено»), в ОАЭ – 215 тысяч рублей за 8 ночей (завтраки или полупансион).

Средний чек на туры в Абхазию составляет 144 тысячи рублей за 9 ночей (завтраки), в Таиланд – 204 тысяч рублей за 11 ночей (завтраки), во Вьетнам (Нячанг) – 226 тысяч рублей за 12 ночей (завтраки).

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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