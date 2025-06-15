Почти 2 тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за обострения на Ближнем Востоке

Около двух тысяч российских туристов застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ираном в связи с эскалацией конфликта с Израилем. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Ситуация коснулась как тех, кто завершил свой отдых в ОАЭ, так и тех, кто следовал в Россию транзитом через ОАЭ.

«На отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2 тысяч человек», – говорится в сообщении АТОР.

Как отметили в ассоциации, самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в Россию – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай, но пересадки на пути в Россию также делают в Абу-Даби и Шардже.

До ирано-израильского конфликта большинство авиамаршрутов из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, указали в АТОР. В новых условиях авиакомпании принимают разные решения. Так, «Аэрофлот» перешел на схему с облетом запретной зоны и дозаправкой в Самаре, а некоторые российские перевозчики отменяют рейсы и возвращают деньги за билеты. Арабские перевозчики тоже действуют по-разному – Flydubai возвращает часть полетной программы, Emirates летает в обход Ирана, Air Arabia временно приостановила полеты.

В свою очередь, туроператоры предлагают ожидающим вылета россиянам продление пребывания в отелях в ОАЭ по льготной цене за свой счет, либо бесплатное проживание в партнерских отелях за счет туроператора.

Туристам, которые не могут вылететь в ОАЭ на запланированный отдых, предлагается замена маршрута перелета или направления отдыха, чтобы сохранить сроки отпуска.

АТОР посоветовала туристам, которые имели путевки с авиаперелетом, быть на связи с туроператором. А тем, кто сам бронировал авиаперевозку и торопится домой, – решать вопросы с вылетом в Россию из ОАЭ через третьи страны самостоятельно.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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