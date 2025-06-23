В 2025 году Россия отменит визы еще с тремя странами

В 2025 году Россия планирует отменить визовый режим с тремя странами – Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Говоря об отмене виз с этими государствами, Кондратьев подчеркнул: «Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году».

По его словам, с Мьянмой проект соглашения об отмене виз практически финализирован. Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном, передает ТАСС.

Кроме того, для России принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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