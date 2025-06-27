Крайняя мера: туристов все-таки будут штрафовать за купание на пляжах Анапы

В Краснодарском крае будут штрафовать туристов за купание на пляжах Анапы и Темрюкского района, которые признаны опасными зонами после крушения танкеров. Однако штрафные санкции будут применяться как крайняя мера. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в своем телеграм-канале. Там назвали фейком распространяемые в СМИ и соцсетях сообщения об отмене штрафов за купание в зоне ЧС Анапы и Темрюка.

В настоящее время 141 пляж Анапы и 9 пляжей на черноморском побережье Темрюкского района закрыты для посещения и купания. Эти территории – вдоль береговой линии Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно в Темрюкском районе и вдоль береговой линии Черного моря от поселка Веселовка до заповедника Утриш в Анапе – определены опасными зонами постановлениями главы Темрюкского района и главы города-курорта Анапа.

Согласно документам, на этих участках побережья запрещено не только купание в море, но и посещение самой территории, пляжей в границах опасных зон. За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штрафы. Тем не менее, с учетом разгара курортного сезона в оперштабе заявляют, что штрафные санкции являются крайней мерой, основной способ воздействия на местных жителей и туристов – разъяснительная работа.

«Все запреты и ограничения были приняты для безопасности жителей и туристов. А информирование направлено на то, чтобы люди понимали ситуацию и осознанно относились к собственному здоровью и к здоровью своих детей», – подчеркивается в заявлении оперштаба.

Ранее сообщалось, что гостиницы и санатории в Анапе и Темрюкском районе ввели письменное уведомление туристов при заселении о запрете на купание из-за последствий крушения танкеров. Эта мера направлена на информирование туристов о возможном возникновении рисков для здоровья при нарушении запрета, таких как: кожные заболевания, аллергия, отравления из-за возможного контакта с мазутом.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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