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Понедельник, 21 июля 2025, 13:50 мск

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Отдыхающих в Турции предупредили о плотоядной бактерии

Медики предупредили отдыхающих в Турции об опасной бактерии, которая может стать причиной холеры. Об этом сообщает газета Milliyet.

На побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей в ходе исследований были выявлены бактерии «Vibrio parahaemolyticus» и «Vibrio vulnificus». Туристам, купающимся в море, стоить быть крайне осторожными.

«Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к сильной диарее и потере жидкости. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю», – отметил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

Vibrio vulnificus – плотоядная бактерия, которая при контакте с кожей может вызывать смертельные тканевые инфекции и некротизирующий фасциит.

Vibrio parahaemolyticus передается через моллюсков, таких как сырые устрицы, проявляется болью в животе, рвотой, диареей и лихорадкой. У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и превращаться в сепсис.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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