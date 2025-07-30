В пассажирских поездах появятся более широкие полки. Но не везде и не сразу

В российских поездах появятся более широкие полки для удобства пассажиров. Об этом в интервью «Россия 24» сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. По его словам, компания активно работает над новыми предложениями для пассажиров. Помимо планового обновления туристических поездов, пассажирам будут представлены новые купейные и плацкартные вагоны, отличающиеся более крупными габаритами.

«В этом году по факту у нас будет запущен купейный вагон габарита Т. Этот вагон шире на 28 см и длиннее, как вагон, на 73 см. Что это дает пассажиру? Традиционная полка в купейном вагоне будет длиннее на 20 см. То есть можно вытянуться и комфортно [путешествовать]. И также будет шире на 3 сантиметра. Соответственно, 6 вагонов уже сертифицированы, закуплены. А до конца года 38 таких вагонов мы купим», – рассказал Белозеров.

С сентября, добавил глава РЖД, поезда с обновленными вагонами уже начнут курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Кроме этого, РЖД планирует сделать более комфортными и плацкартные вагоны.

«Параллельно мы занимаемся плацкартным вагоном. Здесь тоже возможности увеличатся. Здесь, соответственно, полки не только обычные, но и боковые, самые сложные, тоже увеличатся в длине и ширине. Более того, будет размещен и душ дополнительно отдельно, что тоже создаст дополнительные возможности», – отметил Белозеров.

Он пояснил, что в декабре 2025 года ОАО «РЖД» намерено сертифицировать новый плацкартный вагон, что позволит ввести его в эксплуатацию в 2026 году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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