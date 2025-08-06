В Турции выявлена опасная бактерия: туристов просят не пить воду, не есть сомнительную еду и не купаться с ранами

На турецких курортах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружена опасная бактерия Vibrio, которая может вызывать холеру. Турецкие врачи уже призвали отдыхающих быть осторожными и соблюдать санитарные нормы безопасности. К этому же призвал российских туристов, которые сейчас вовсю отдыхают на турецких курортах, и Роспотребнадзор уточнивший, что распространение бактерии носит сезонный характер, повторяется регулярно и связано, в том числе, со смешиванием свежей и прибрежной морской воды.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Пироговского университета, для того, чтобы гарантировано не подхватить холерный вибрион, необходимо: не употреблять в пищу сырые и сомнительные морепродукты, не купаться в море с открытыми ранами, не глотать морскую воду.

Кроме того, рекомендуется пить только бутилированную воду, тщательно мыть руки перед едой и после моря.

Риск заражения Vibrio на турецких курортах есть, считают в Пирооговскому унивреситете, но его можно минимизировать, соблюдая меры предосторожности. При появлении тревожных симптомов после возвращения с курорта необходимо пить больше воды и срочно обратиться в к врачу.

Стамбул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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