С туроператоров в России хотят снять ответственность за ошибки турагентов

Российские власти намерены разграничить зоны ответственности туроператоров и турагентов. Соответствующие поправки в законодательство разработало Минэкономразвития, пишут «Известия».

В последнее время участились случаи, когда турагент заключает договоры с путешественниками, берет с них оплату, но туроператора об этом не уведомляет и денежные средства ему не передает. Однако ответственность в таких случаях все равно зачастую несет туроператор. В законопроекте перечисляются конкретные случаи наступления ответственности каждого субъекта предпринимательской̆ деятельности – туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги.

Так, у туроператора в этом списке – непредоставление турагенту и туристу необходимой и достоверной информации о продукте и условиях путешествия, несоответствие услуг, действия и бездействие турагентов, а также нарушение запрета на включение в продукт гостиниц и иных средств размещения, услуг гидов, информация о которых не внесена в соответствующие реестры. Такой запрет вводится этими же поправками.

Турагент несет ответственность за неперечисление туроператору денежных средств, полученных от заказчика, несогласование условий путешествия на основании запроса клиентов, неуведомление туроператора о заключении договора о реализации тура, непредоставление необходимой и достоверной информации об условиях путешествия и туристском продукте.

При этом турагент не несет ответственность за убытки и причиненный клиенту вред, которые возникли из-за непредоставления ему информации от туроператора. Отвечать же за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста должно лицо, непосредственно оказавшее такую услугу, говорится в законопроекте.

По мнению авторов инициативы, для туроператоров такие изменения в закон «Об основах туристической деятельности» снизят необоснованные финансовые риски и защитят от чужих ошибок.

Москва, Зоя Осколкова

