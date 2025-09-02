Попытки спасения российской альпинистки Наговицыной на пике Победы прекращены

Все попытки проведения операций по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая с 12 августа «застряла» на пике Победы со сломанной ногой, прекращены. Эту информацию подтвердил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов.

По его словам, сегодня местность дважды осмотрели с помощью беспилотника, но признаки жизни не обнаружены.

«Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории [пика] Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов», – пояснил Кубатов.

Ранее МЧС официально признало россиянку без вести пропавшей.

Бишкек, Анастасия Смирнова

