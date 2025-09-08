Путешествия по России за два года подорожали почти на четверть

Внутренний туризм в России за два года подорожал почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Средний тур по России за последние два года вырос в цене на 22,6%. Самым популярным регионом среди российских туристов летом остается Краснодарский край – в частности, Сочи и Адлер. На этот регион пришлась большая часть всех бронирований.

Летом 2023 года в среднем можно было забронировать тур в Сочи за 72 892 руб., летом 2024 года эта сумма выросла до 79 335 руб. Этим летом тур по России на 7-10 дней на двоих обходился в среднем в 89 406 руб.

За двухлетний период Россия вошла в топ-5 направлений среди российских туристов. В пятерку самых популярных направлений на летний период аналитики также включили Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ.

Москва, Зоя Осколкова

