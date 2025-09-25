Пляжи Сочи, закрытые из-за угрозы атаки ВСУ, возобновили работу

Сочинские пляжи вернулись к обычной работе после их закрытия 24 сентября из-за угрозы атак безэкипажных морских катеров ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр Сочи уточнил, что на территории города отдыхают 175 тыс. туристов. Ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба, подчеркнул он.

Накануне проводилась эвакуация отдыхающих с пляжей Сочи. Впоследствии доступ к сочинским пляжам ограничили до конца первой половины дня 25 сентября в целях безопасности. Как сообщал Прошунин, оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube