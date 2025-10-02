На Мадагаскаре «застряли» туристы из России

Ряд российских туристов обратились за помощью в посольство РФ на Мадагаскаре. Как сообщила пресс-служба дипмиссии, проводятся консультации по выбору оптимального обратного маршрута в Россию.

«Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств», – уточнили в посольстве, обратив внимание, что проблема появилась на фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре.

В островном государстве несколько дней продолжаются антиправительственные протесты. Накануне в столкновениях с полицией приняли участие около 10 тысяч участников акций. Погибли 20 человек, более 100 – ранены.

