На Мадагаскаре «застряли» туристы из России

Ряд российских туристов обратились за помощью в посольство РФ на Мадагаскаре. Как сообщила пресс-служба дипмиссии, проводятся консультации по выбору оптимального обратного маршрута в Россию.
«Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств», – уточнили в посольстве, обратив внимание, что проблема появилась на фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре.
В островном государстве несколько дней продолжаются антиправительственные протесты. Накануне в столкновениях с полицией приняли участие около 10 тысяч участников акций. Погибли 20 человек, более 100 – ранены.
Антананариву, Анастасия Смирнова
