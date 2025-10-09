К поездке в Южную Корею нужно готовиться, как к экзамену

В последнее время часто поступают сообщения о том, что россиян не пускают в Южную Корею. Туристов расспрашивают о достопримечательностях, которые они хотят посетить, а в случае затруднений несколько дней держат в подвале, прежде чем отправить обратно.

В Российском союзе туриндустрии считают, что отказы во въезде российским туристам в Южную Корею не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны.

«Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах», – рассказал RT эксперт РСТ Михаил Абасов.

По его словам, это не связано с предвзятостью южнокорейцев именно к россиянам, дело в том, что Южная Корея, как и многие другие страны, усиливает борьбу с нелегальной миграцией.

«Теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену», – подчеркнул Абасов.

Ранее телеграм-каналы сообщали о случаях отказа во въезде в Южную Корею туристам из РФ. В аэропортах прибывших в страну путешественников просят назвать адреса достопримечательностей, которые они хотят посетить. В одном из случаев пограничники не пропустили семью из семи человек. Разрешение на въезд получили только бабушка и ребенок. Семья была вынуждена вернуться обратно в Россию.

