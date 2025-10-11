В МИД России напомнили о новых правилах въезда в страны Шенгена

С 12 октября все государства – участники Шенгенской зоны вводят новую систему контроля въезда и выезда на внешних границах. Об этом сообщает МИД России в своем телеграм-канале.

«Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде <…> граждан третьих стран, в том числе России, прибывающих в страну с краткосрочными целями», – говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что при выезде из страны Шенгенской зоны будет производиться верификация биометрической информации. В МИД рекомендовали путешественникам планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорты заблаговременно для прохождения необходимых процедур.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что новая электронная система контроля границ в ЕС Entry/Exit System (EES) фиксирует точное время и место пересечения границы, а при первом въезде потребует сдачи отпечатков пальцев и биометрии лица. При последующих визитах будет достаточно отсканировать лицо, передает RT. С внедрением новой системы пребывание россиян в ЕС будет контролироваться строго в пределах разрешенных 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

