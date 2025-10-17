Япония откроет визовый центр в России из-за резкого роста турпотока

Японское консульство в России объявило конкурс на создание визового центра. Документ опубликован на сайте дипмиссии.

В заявлении говорится, что число россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко выросло, предположительно, эта тенденция сохранится. «Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и т.д.), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр)», – говорится в сообщении.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2023 году в России было выдано 20 тысяч японских виз, в 2024 году – уже 51 тысяча, что превышает показатель предыдущего года в 2,6 раза.

По мнению российских туроператоров, турпоток в Японию действительно быстро растет в последние годы, и желание посольства снизить нагрузку понятно. Но для туркомпаний работа с документами клиентов усложнится, кроме того, виза станет платной.

