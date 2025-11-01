Россиянам разрешили заселяться в отели по водительским правам

Правительство России приняло постановление о возможности заселения в гостиницы по водительскому удостоверению или загранпаспорту.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение», – говорится в сообщении кабмина.

В пресс-службе правительства пояснили, что процедура регистрации станет более простой и удобной. При этом для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

В кабмине уточнили, что техническую основу для приема водительских удостоверений должно будет обеспечить МВД, чьи информационные системы должны будут подтверждать подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube