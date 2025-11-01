российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 ноября 2025, 16:39 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Россиянам разрешили заселяться в отели по водительским правам

Правительство России приняло постановление о возможности заселения в гостиницы по водительскому удостоверению или загранпаспорту.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение», – говорится в сообщении кабмина.

В пресс-службе правительства пояснили, что процедура регистрации станет более простой и удобной. При этом для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

В кабмине уточнили, что техническую основу для приема водительских удостоверений должно будет обеспечить МВД, чьи информационные системы должны будут подтверждать подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Туризм,