Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов.

Церемония состоялась на полях Российско-Саудовского делового форума в Эр-Риаде, с российской стороны в ней участвовал вице-премьер Александр Новак, передает РИА «Новости».

Кабмин России в ноябре одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Согласно документу, граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга без виз и находиться там до 90 дней в течение года. Для пересечения границы будет достаточно действующего заграничного, дипломатического или служебного паспорта.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, которую можно оформить онлайн или получить по прибытии в аэропорту. Она позволяет находиться в стране до 90 дней и действует в течение одного года.

Меж тем, как сообщает Ассоциация туроператоров России, безвизовый режим может начать действовать не раньше, чем в марте 2026 года. Соглашение о безвизе вступит в силу через 60 дней после того, как обе стороны официально сообщат друг другу по дипломатическим каналам о завершении всех необходимых внутренних процедур.

В АТОР рассчитывают на кратный рост взаимных турпотоков между Россией и Саудовской Аравией после отмены визового режима. Как отметил вице-президент АТОР по международному туризму, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, в случае введения безвиза между двумя страна въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

