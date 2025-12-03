российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025, 13:09 мск

Российских туристов настоятельно попросили не делать фото и видео в Иране

Посольство России в Иране призвало направляющих в Исламскую республику россиян не делать фото и видео во время поездки по стране и строго соблюдать местные законы.

«В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

С 2023 года между Россией и Ираном действует механизм групповых безвизовых туристических поездок. Он доступен гражданам, совершающих поездки в составе организованных туристических групп – от 5 до 50 человек – на срок не более 15 дней, напоминает «Интерфакс».

Тегеран, Наталья Петрова

