Россия и Индия прорабатывают отмену виз для туристических групп

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что Москва и Нью-Дели планируют согласовать 30-дневный безвизовый режим для туристических групп.

«Уверен, что мы в ближайшее время начнем путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. И это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей, потому что это поможет нам не только сблизиться между народами, но и <…> предоставит новые возможности для нас», – заявил Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров.

Моди добавил, что «сегодня были подписаны два соглашению по продвижению этого».

Индийский премьер также напомнил об открытии в ноябре двух консульств Индии в России – в Екатеринбурге и Казани. «Это сделало контакты между странами проще для всех граждан, это сблизит наши страны еще сильнее», – подчеркнул он.

Сейчас россиянам для поездок в Индию нужно оформлять электронную (e-Visa) или консульскую визу: электронная доступна на сроки 30 дней, 1 год или 5 лет, стоит от 10 до 80 долларов, напоминает «Интерфакс». Индийским туристам необходимо получать визу через российские консульства в Индии.

Безвизовый режим между РФ и Индией увеличил бы чисто российских туристов на этом направлении минимум на 25-30%, считают в Российском союзе туриндустрии.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube