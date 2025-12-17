Турпоток из России в зарубежные страны вырос на 14%

В текущем году россияне на 14% чаще стали ездить в туристические поездки в зарубежные страны, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, динамика выездного туризма опередила рост внутреннего, несмотря на увеличение стоимости почти на 7% – пакетными турами воспользовались не менее 8 млн туристов, а всего с туристическими целями за рубеж отправились 14 млн человек.

Первое место в 2025 году заняла Турция, которую посетят до 7 млн российских туристов. Далее следуют Египет (+36%), Таиланд (+10%), Вьетнам (рост в 2,7 раза) и Китай (+26%).

«То, что радует и туристов, и туркомпании – глубина бронирования увеличилась на 13% и сейчас составляет четыре недели. Но реально по многим направлениям уже бронируют следующий летний сезон, и глубина достигает трех-шести месяцев. В лидерах далекие страны – Мальдивы, Куба, Шри-Ланка. И очень, конечно, порадовала Япония. Даже в условиях отсутствия прямой авиационной перевозки она примет 200 тысяч наших туристов», – добавил вице-президент РСТ (цитата по ТАСС).

В то же время Горин уточнил, что в абсолютных цифрах внутренний туризм в три раза превышает выездной.

