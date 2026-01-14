Россия заняла 46-е место в рейтинге привлекательности паспортов

Паспорт Российской Федерации занял 46-е место в рейтинге паспортов, чьи обладатели могут попасть в набольшее число стран без визы. Об этом сообщается на сайте международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Возглавил рейтинг паспорт Сингапура. Граждане этой страны имеют безвизовый доступ к поездкам в 192 государства. На втором месте – паспорта Японии и Южной Кореи (188 стран), на третьем – Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария (186 стран).

Российский паспорт, с которым можно посетить без визы 113 стран, занял 46-ю строчку, разделив ее с турецким.

По словам председателя совета директоров Henley & Partners Кристиана Келина, за последние 20 лет глобальная мобильность значительно увеличилась, но выгоды от этого процесса распределялись неравномерно.

Так, например, лидер списка паспорт Сингапура позволяет посетить без визы 192 страны мира, а находящийся на последнем месте паспорт Афганистана лишь 24 – таким образом, разрыв между первым и последним местом составляет 168 стран. При этом в 2006 году, когда был впервые составлен этот рейтинг, разрыв между первым и последним местом составлял 118 стран.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube