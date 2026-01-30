российское информационное агентство 18+

Канадские визовые центры прекратили прием документов в России

Визовые центры Канады в России прекратили прием документов. Об этом сообщает на сайте канадского правительства.

«С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы», – говорится в сообщении.

Причины закрытия учреждений на уточняются. В кабмине Канады предложили россиянам обращаться в визовые центры, расположенные за пределами РФ.

Ранее визу Канады можно было оформить в шести центрах – в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Москва, Зоя Осколкова

