В России начали приостанавливать полеты и продажу туров на Кубу

Росавиация объявила о временной приостановке полетов авиакомпании «Россия» на Кубу после вывоза российских туристов. Корректировки в расписание полетов также внесла авиакомпания Nordwind. Одновременно туроператор Pegas Touristik остановил продажу туров на Кубу, все уже отдыхающие там туристы будут вывезены на родину.

Как сообщила гендиректор компании Анна Подгорная, решение связано о корректировке полетной программы на Кубу. По ее словам, которые приводит пресс-служба Российского союза туриндустрии, туристам, которые уже купили путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора.

Москва, Анастасия Смирнова

