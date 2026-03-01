«Предложил пожелать приятного полета туристам»: россиянам отказываются аннулировать туры в ОАЭ и вынуждают ехать в аэропорт

Российские туристы оказались заложниками ситуации на Ближнем Востоке – туроператоры отказываются отменять путевки, а тех, кто должен был лететь прошлой ночью в Дубай «Аэрофлотом», вынуждены были отправиться в Шереметьево, несмотря на очевидную отмену рейсов – регистрация на самолет продолжалась до последнего.

«Да полным ходом идет регистрация на рейс в 2 ночи из мск в Дубай Аэрофлотом. Но 100% он даже не взлетит», – делятся в чате «Крыши Турдома» турагенты.

««Аэрофлот» сообщает, чтобы туристы ехали в аэропорт, а добровольный возврат 10-15% всего. Ужас. Обрекать семьи сидеть ночь и ждать, а потом возможно отменить вовсе», – переживает другой агент.

«Мне Библик (разговорное название туроператор «Библиоглобус») тоже предложил пожелать приятного полета и хорошего отдыха туристам», – отмечает другой представитель отрасли.

В итоге вылет рейса был отменен, а ночью Иран нанес несколько ударов по аэропорту Дубая.

Тем временем, вице-президент АТОР Артур Мурадян накануне опубликовал у себя в соцсетях мем, посвященный ситуации.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

