Отелям в Дубае поручили продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

В Дубае отелям велели продлить проживание туристам из-за отмены авиарейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Гостиницы получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с поручением оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов.

Отели попросили предоставить туристам возможность продлить размещение, сохранив для них те же условия, что и в первоначальном бронировании, и не выселять гостей в сложившейся ситуации.

Если турист не может оплатить продление проживания, гостинице предписано незамедлительно уведомить об этом департамент. Отели должны передать ведомству дополнительную информацию о первоначальном сроке проживания, деталях продления и о том, покрываются ли расходы третьей стороной.

В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.

Накануне стало известно о том, что отели Дубая и Шарджи в ОАЭ начали выселять туристов, которые не могут покинуть страну по окончании оплаченного проживания из-за ситуации в регионе. Вместе с тем власти эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению размещения иностранных граждан.

Перед этим Корпус стражей исламской революции в ответ на вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана заявил о начале самой мощной атаки на еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах региона, в том числе, в ОАЭ. Иранские военные атаковали объекты в Дубае и Абу-Даби. Власти ОАЭ в итоге ограничили использование воздушного пространства, что привело к отмене авиарейсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

