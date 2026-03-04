Туры в Азию резко подорожали на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Туры в страны Азии могут подорожать на 10-15% из‑за обострения обстановки на Ближнем Востоке. С таким прогнозом выступил президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

«В связи с последними событиями на Ближнем Востоке я думаю, что альтернативные направления, например Азия, будут дорожать. Также у многих клиентов сейчас есть брони (на отдых в странах Ближнего Востока. – прим. ред.), на сегодняшний день туроператоры будут вынуждены перенаправлять их в другие страны», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Меж тем стоимость туров в страны Азии уже демонстрирует резкий рост. По данным телеграм-канала SHOT, туры подорожали почти в два раза. Так, цена путевки в Таиланд на 10 ночей на двоих доходит до 300 тысяч рублей. Пять дней назад его можно было купить за 160-170 тысяч рублей. Вьетнамский Фукуок при тех же условиях обойдется в 280 тысяч рублей вместо прежних 150 тыс. рублей.

