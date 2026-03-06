Проблемы с вылетом с Мальдив возникли у почти 1,5 тысячи туристов из РФ

Проблемы с вылетом с Мальдив возникли у почти 1,5 тысячи российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно ее данным, на Мальдивах сейчас отдыхают около 6,5 тысячи россиян сейчас отдыхают на Мальдивах. «Большинство туристов – около 4 тысяч человек – прилетели на острова прямыми рейсами «Аэрофлота». Для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают пассажиров на обратные рейсы в Москву. Проблемы возникли у тех, кто летел со стыковками через ближневосточные хабы», – поясняется в Telegram-канале АТОР.

Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тысячи туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни.

Москва, Анастасия Смирнова

