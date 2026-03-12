Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров

Россияне перебронируют туры, которые приходится отменять из-за конфликта на Ближнем Востоке. Самым популярным направлением стал Египет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Египет стал основным направлением для перебронирования туров, ранее приобретенных на Ближний Восток, причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры», – говорится в обзоре АТОР.

Примечательно, что ситуация на Ближнем Востоке пока не привела к резкому скачку цен на туры в Египет, однако участники рынка прогнозируют возможное удорожание в случае сохранения высокого спроса, роста цен на авиакеросин и дальнейших ограничений на других направлениях, особенно на ОАЭ.

Тем временем, в майские выходные ожидается традиционный рост цен на фоне высокого спроса. Количество бронирований уже увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, средний чек по туру составляет 210 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube