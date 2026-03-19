РСТ: жители России стали реже срываться в спонтанные поездки

Жители России стали реже путешествовать вне основного отпуска. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Речь идет вторичных поездках, которые совершаются не во время основного отпуска, а в другие дни, например, когда выдались длинные выходные или люди взяли несколько отгулов. «Мы видим, что с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать», – сказал глава РСТ.

Этот тренд оказывает влияние на общий показатель динамики на внутреннем туризме – общее снижение числа бронирований гостиниц за прошедшие 2,5 месяца наступившего года составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение числа забронированных ночей в отелях на летний сезон – меньше на 1%.

Уманский отметил, что «некоторая коррекция после нескольких лет достаточно стремительного роста – это норма».

Москва, Зоя Осколкова

