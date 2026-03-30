Россия обсуждает введение группового безвиза с Индией и Вьетнамом

Россия работает над соглашением об отмене виз для групп туристов с Индией и Вьетнамом. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития РФ.

В настоящее время россияне могут путешествовать по Вьетнаму в течение 45 дней без необходимости оформления визы. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.

Чтобы поехать в Индию, российскому туристу нужно получать разрешение. Основной способ въезда в Индию – электронная виза, оформить которую можно за 1-4 дня. Россия предлагает Индии отменить визовый режим для групп туристов от трех до 50 человек при условии длительности поездки не более 21 дня.

Кроме того, в Минэкономразвития напомнили, что в прошлом году РФ отменила визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом. В скором времени планируется перейти на безвиз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

Москва, Зоя Осколкова

