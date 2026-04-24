Япония ужесточила проверки документов российских туристов

Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Лояльная визовая процедура долгое время оставалась одним из ключевых драйверов спроса на туры в Японию. В прошлом году посольство даже при пиковых нагрузках демонстрировало чёткую и слаженную работу. Визовый центр Японии, открывшийся в феврале этого года, начал применять собственную административную практику, которая по строгости заметно контрастирует с прежними более лояльными правилами посольства», – говорится в сообщении.

По словам туроператоров, визовый центр тщательно проверяет документы. В частности, требуется, чтобы у каждого члена семьи в комплекте присутствовали полные копии всех финансовых и личных данных всех остальных участников поездки, включая подтверждение родства.

«Если в документах найдены ошибки, быстро исправить их теперь невозможно. Требуется заново записываться на подачу через электронную очередь, что существенно затягивает процесс. Срок рассмотрения японской визы напрямую зависит от того, приняты ли документы с первого раза», – указали в АТОР.

В то случае, если документы поданы корректно и не попадают под дополнительную проверку в посольстве, то стандартный срок обработки составляет в среднем 5-6 рабочих дней. Однако при необходимости возврата и переоформления документов общий период рассмотрения может вырасти до трех недель.

Токио, Зоя Осколкова

