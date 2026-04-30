Подешевле и поближе к дому: в АТОР рассказали о новых тенденциях в отдыхе на майские

Российские туристы на майские праздники предпочитают более дешевые варианты отдыха, выбирая направления ближе к дому и отели вместо санаториев. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«По сводным данным ведущих туроператоров, входящих в АТОР, количество бронирований организованных поездок внутри России на период майских праздников 2026 года (заезды в период с 30 апреля по 11 мая) снизилось на 19% по сравнению с длинными майскими выходными прошлого года. У ведущих участников рынка объемы бронирований туров и отелей в России сократились от -9 до -30% в годовом выражении», – говорится в сообщении.

По словам экспертов, на наблюдаемый спад влияет комплекс причин, основная из которых – неудобный для поездок график праздников в этом году – они разбиты на два блока по три выходных. Кроме того, снижение покупательной способности населения приводит к сокращению потребления, экономии на необязательных поездках и переходу к сберегательной модели поведения.

«В этом плане нынешние майские праздники продолжают общегодовой тренд на сокращение спроса. В связи с небольшой длительностью праздников в этом году и перерывом между ними большинство туристов планируют самостоятельные короткие поездки недалеко от дома, в том числе на личном транспорте», – пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

При этом наметилась интересная тенденция, которая не наблюдалась в предыдущие годы. Ставропольский край в 2024-2025 годах был хитом продаж, видя такой высокий спрос на все виды размещения, там каждый год повышали цены. По мнению туроператоров, психологический потолок стоимости санаторно-курортного отдыха в Кавминводах уже достигнут. Поэтому в этом году люди бронируют просто отели без санаторной составляющей. И отдельно выбирают лечение, оздоровление, приезжают в близлежащие санатории для получения процедур.

Традиционно популярны для отдыха на внутреннем рынке на майские праздники Петербург, Крым, Москва и Подмосковье. «Одна из важных тенденций этих майских праздников – большая часть туристов старается не уезжать далеко от дома. Вроде бы это внутренний рынок, и геополитика не должна этого коснуться, но, тем не менее, это обстоятельство учитывается, чтобы достаточно быстро можно было вернуться домой», – отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. В этой связи стали пользоваться более высоким спросом близлежащие к Москве и Подмосковью регионы. Это Тульская, Калужская области, где отдых дешевле, чем в столичном регионе.

Москва, Зоя Осколкова

