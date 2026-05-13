В АТОР рассказали о предвестниках системного кризиса в туротрасли

В настоящее время туроператоры предлагают российским путешественникам всю палитру направлений, несмотря на это объемы продаж в выездном туризме сократились. О причинах рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма – Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса», – рассказал Мурадян в беседе с РИА «Новости».

Объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений – отрасль начнет стагнировать.

«Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны», – заключил вице-президент АТОР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

