Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян от имени «Турпомощи»

Перед сезоном отпусков в России активизировались мошенники, которые под разными предлогами запугивают россиян срывом долгожданного отдыха. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Целью злоумышленников становятся туристы планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку на этот месяц приходится пик бронирований.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лже-«Турпомощи»: «В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен»", – рассказали в Народном фронте.

Аферисты предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс», цена которого может доходить до 100% стоимости всего путешествия.

В «Мошеловке» рекомендуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика. Если вам звонят неизвестные и говорят о срочной эвакуации, нужно положить трубку и перезвонить своему туроператору напрямую.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

