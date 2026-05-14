У присваивающих звезды гостиницам компаний выявили нарушения

Росаккредитация и Роскачество выявили нарушения у компаний, которые занимаются классификацией средств размещения и присваиванием им звезд. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Росаккредитация и Роскачество в ходе «тайных закупок» выявили 11 организаций, допускавших нарушения при классификации средств размещения и присваивании им звезд. Все эти компании были приглашены к очному участию в совещании по вопросу соблюдения классифицирующими организациями обязательных требований, состоявшемся в Росаккредитации в середине апреля», – пишет газета.

По данным издания, в основном речь идет о небольших организациях. С ними были проведены разъяснительные беседы предупредительного характера. В дальнейшем выявленные нарушения могут приводить к лишению компаний аккредитации.

По словам экспертов, зачастую отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. В настоящее время около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом.

О проведении серии тайных проверок классифицирующих компаний стало известно в январе 2026 года. Цель – оценить, проводят ли организации выезды для аттестации, готовы ли завысить звездность, реагируют ли на жалобы постояльцев.

Напомним, обязательная классификация для отелей в России действует с 1 января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать стандартам в шести категориях от «без звезд» до «пяти звезд».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

