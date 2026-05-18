АТОР: прямых рейсов за границу в июне станет на 25% меньше

Предстоящим летом без пересадок из России можно будет улететь в 31-32 страны, что на четверть меньше, чем в зимний период. Об этом ообщили в Ассоциации туроператоров России.

В зимнем расписании маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, отметили в АТОР.

Точное количество направлений будет зависеть от возможного восстановления перелетов в Саудовскую Аравию. Но в любом случае в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию с марта нельзя продавать пакетные туры, напомнили в ассоциации.

«Для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран», – говорится в сообщении.

В летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. Кроме того, из расписания пропали прямые перелеты в Алжир, перспективы их возобновления неизвестны. Также с 13 мая «Аэрофлот» прекратил рейсы на Сейшелы, но осенью рейсы обещают вернуть в расписание.

Перелеты на Шри-Ланку, как и на Филиппины и в Малайзию из Сибири, носят сезонный характер, в целом вылеты из регионов в значительной степени зависят от загрузки рейсов, добавили в АТОР.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

