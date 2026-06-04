Россия и Индия обсуждают безвизовый режим для туристов

Индия и Россия продолжают обсуждать безвизовый режим для туристических групп. Об этом сообщил индийский посол в РФ Винай Кумар.

«Переговоры по этому соглашению (о безвизовом режиме для туристических групп – ред.) все еще продолжаются», – сказал дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящее время между Индией и Россией действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников. Оформить ее можно в сертифицированном визовом центре, в представительствах страны в Москве, Петербурге и Владивостоке или онлайн.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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