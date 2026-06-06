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У России может появиться безвизовый режим еще с четырьмя странами

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Индонезией, Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», – приводит слова зампреда правительства РИА «Новости».

В 2025 году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, напомнил Чернышенко.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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