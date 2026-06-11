Посольство Кипра с 13 июня прекращает прием заявлений на визы через визовые центры в России

С 15 июня документы на получение виз для въезда на Кипр будут принимать в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщила дипмиссия Кипра в российской столице.

В посольстве пояснили, что 13 июня истечет срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, поэтому с этой даты будет прекращен прием заявлений на получение въездных виз в визовых центрах компании. Заявители, подавшие документы в визовые центры BLS International до 11 июня, смогут получить готовые паспорта там же.

В ближайшее время посольство подпишет новый договор с другим внешним поставщиком услуг, добавили в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что визовые заявления в консульский отдел посольства и генконсульства должны подаваться лично. Каждый заявитель должен подготовить отдельный комплект документов. Подать документы необходимо не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты поездки.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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