Российским туристам сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам

Россияне, прибывающие во Вьетнам, должны заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг.

Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

В анкете, которая доступна на русском языке, необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. После этого будет сгенерирован QR-код, который нужно предъявить сотруднику паспортного контроля.

Отмечается, что требование касается всех иностранцев, в том числе россиян, для которых действует безвизовый режим на срок до 45 дней. Правила не касаются транзитных пассажиров, которые не пересекают границу, и владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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